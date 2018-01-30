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التأمينات: نؤيد رفع الحد الأدنى للمعاشات.. بشرط

التأمينات: نؤيد رفع الحد الأدنى للمعاشات.. بشرط
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تواصل – الرياض:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تأييدها لرفع الحد الأدنى للمعاشات لكنها نبهت على أن يرافق ذلك تمويلاً إضافياً للمركز المالي للمؤسسة وذلك وفق الدراسات الاكتوارية المعدة بهذا الصدد، محذرةً من الزيادة دون تمويل لأن ذلك سيضاعف التبعات المالية على صندوق النظام؛ ما يؤدي إلى توسيع الخلل في التوازن المالي وتعريضه لمزيد من العجز.

وأكد “التأمينات” أنها على قناعة بالحاجة الماسة لرفع الحد الأدنى للمعاش ليتواكب مع الارتفاعات في تكاليف المعيشة تحقيقاً للأهداف المبتغاة من ذلك ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من متقاعدي مؤسسة التأمينات وأسرهم ومراعاة المطالبات المتعددة من المتقاعدين.

ووفقاً لـ”الرياض” فقد أبدت «التأمينات» هذا الرأي للشورى في ردها على أسئلة اللجنة المالية التي تدرس التقرير السنوي للمؤسسة للعام 37ـ1438، وبينت للمجلس أن ما يقارب 30% من المعاشات المصروفة مرفوعة للحد الأدنى للمعاش.

وأوضحت “المؤسسة” بأن حقيقة الأموال المتوفرة لديها حالياً ليست فوائض مالية حتى يمكن تقديمها على شكل مميزات جديدة بل هي حقوق مؤجلة للمشتركين، وأكدت أن الدراسات الاكتوارية تحذر أن أي مساس بهذه الأموال يؤدي إلى حدوث عجز مالي في النظام وبالتالي عدم قدرة التأمينات الاجتماعية على دفع المعاشات في المستقبل.

وأشارت «التأمينات» إلى خيارات وبدائل مطروحة للتمويل في مقدمتها تخصيص مبلغ مستقطع سنوياً من الميزانية العامة للدولة يكافئ المبلغ الإضافي المتوقع دفعه من المؤسسة جراء زيادة الحد الأدنى للمعاش، ونسب اشتراك إضافية تدفع للمؤسسة بشكل شهري تمول من الميزانية العامة للدولة.

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