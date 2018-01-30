بعد قرارات التوطين الأخيرة.. «البنوك»: مستعدون لدعم مشروعات الشباب

تواصل – الرياض:

أعلن طلعت حافظ، رئيس لجنة الأعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم “البنوك السعودية”، ترحيب البنوك بقرار توطين 12 نشاطاً تجارياً بداية من العام الهجري القادم، مشيراً إلى أن البنوك على أتم الاستعداد في تقديم كافة الخدمات والقروض التي تحتاجها المنشآت المبتدئة أو المتوسطة أو المشاريع الخاصة للشباب متى ما توفرت كافة الاشتراطات.

وأكد أن “البنوك” على استعداد لتمويل كافة مشاريع الشباب السعودي الاستثمارية وتقديم كافة الخدمات للشباب ممثلين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك في ضوء توجه الشباب السعودي للدخول في أنشطة تجارية قررت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس الأول سعودتها بشكل كامل، والذي يتوقع أن يلجأ فيه عدد كبير من الشباب لممارسة التجارة في هذه النشاطات التي اقتصرت العمل فيها وزارة العمل على السعوديين.

وأشار “حافظ”، وفقا لـ”المدينة”، إلى أن عدد المنشآت التي تم دعمها حتى نهاية العام الحالي يزيد عن 10.7 آلاف شركة بحجم تمويل تجاوز 21 مليار ريال منذ بداية برنامج كفالة.

في الوقت الذي أكد فيه عدد من المستثمرين في مجال قطاع التجزئة أن قرار وزارة العمل بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري القادم، هو خطوة متقدمة نحو توفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، مؤكدين أهمية إنشاء معاهد للتدريب في مجالات البيع والشراء ومخاطبة الجمهور والتسويق، مشيرين إلى أن إطلاق القرار دون وجود معاهد تدريبية للشباب سيتحمله صاحب المنشأة من ناحية التأثيرات المباشرة المتوقعة.

وقال رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي: إن قطاع التجزئة مستعد لاستقبال كافة الشباب السعودي، مشيراً إلى أن المراكز التجارية لها خبرة في تطبيق قرارات سابقة من ضمنها تأنيث محلات المستلزمات النسائية وقطاع الجولات والذهب، مطالباً في الوقت نفسه التركيز على جانبي التدريب قبل وخلال ممارسة العمل، والبدء بها في القريب العاجل حتى يتمكن طالبي الوظائف من الجنسين التعرف على احتياجات سوق العمل عن قرب، وتجاوز كل العقاب المتوقعة لهم.