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«هدف» يوضح خطوات تسجيل المرأة العاملة في ضيافات الأطفال «قُرّة»

«هدف» يوضح خطوات تسجيل المرأة العاملة في ضيافات الأطفال «قُرّة»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خطوات تسجيل المرأة العاملة في سوق العمل في برنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”، الذي يهدف إلى تمكين المرأة العاملة السعودية من الالتحاق بسوق العمل، والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها أثناء فترة عملها.

وأشار “هدف”، إلى أن على المرأة العاملة الراغبة في التسجيل بالبرنامج الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بـ”قرة”، والقيام بعد ذلك بالتسجيل، والتسجيل عبر “طاقات” في حال كانت مؤهلة للدعم حسب الشروط والأحكام، بعد التسجيل يتم التحقق من أهلية المتقدمة للبرنامج فورا من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي حال تم قبول المستفيدة تعود إلى “قرة” لاستكمال عملية التسجيل، يعقب ذلك تسجيل الأطفال، واختيار المركز المعتمد، واختيار خدمة من خدمات المركز لتسجيل الطفل، والتوجه بعدها إلى المركز لدفع الرسوم بعد خصم المبلغ المالي.

وأتاح “هدف”، للمرأة العاملة في سوق العمل الاطلاع على المراكز المُرخّصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال “قرة”، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج .

ودعا “هدف”، السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج دعم ضيافات الأطفال (قرّة)، إذ أن البرنامج يغطي جميع مناطق المملكة وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة، في حين يتحمل “هدف” 80 % من تكلفة ضيافة الأطفال بحد أقصى وهو ما يعادل (800) ريال شهريًا للطفل الواحد، وبحد أقصى طفلان للمستفيدة.

ويأتي برنامج “قرّة”، الذي أطلقته مؤخرًا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”؛ للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني في دعم المرأة العاملة ومساعدتها في تذليل العقبات التي تواجهها، إذ يهدف البرنامج إلى تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي، فضلًا عن زيادة مراكز ضيافات الأطفال، وتطوير وتحسين مستوى الجودة في تلك المراكز، واستحداث نماذج من خدمات ضيافة الأطفال كمراكز ضيافات الأطفال المنزلية.

البوابة الإلكترونية الخاصة بـ”قرة”من هنا 

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