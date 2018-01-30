رويترز: إطلاق سراح جميع الموقوفين في الـ«ريتز كارلتون»

تواصل- وكالات:

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول قوله إنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق الـ”ريتز كارلتون” في الرياض في إطار حملة على الفساد.

وقال المسؤول السعودي، اليوم الثلاثاء، إنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق الـ”ريتز كارلتون” في الرياض في إطار حملة على الفساد. وأضاف المسؤول أنه تم الإفراج عن كل الإخوة في مجموعة “بن لادن” في تحقيق الفساد.

وكانت السلطات السعودية قد احتجزت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون في إطار حملة التطهير الحكومية في مطلع نوفمبر الماضي.

وكان آخر من أُطلق سراحه هو الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال في المملكة وذلك يوم السبت الماضي.