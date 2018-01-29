بدء الاجتماع الثاني لفريق متابعة توصيات اللجنة السعودية المصرية المشتركة

تواصل – واس:

بدأت اليوم بمقر وَزَارَة التجارة والصناعة المِصْرِيّة أَعْمَال الاجتماع الثَّانِي لفريق مُتَابَعَة توصيات الدورة الخامسة عشرة للجنة السعودية المِصْرِيّة المشتركة، بمشاركة ممثلي وَزَارَة الخارجية والهَيْئَة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية، إِضَافَةً إِلَى ممثلي الجهات المِصْرِيّة ذات العلاقة.

ورأس وفد المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية فِي الاجتماع وكيل وَزَارَة التجارة والاسْتِثْمَار المساعد للتجارة الخارجية محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، فيما رأس الجانب المِصْرِيّ وكيلة وَزَارَة التجارة والصناعة المِصْرِيّة للاتفاقيات التِجَارِيّة عزة محمد موسى.

وناقش الاجتماع عَدَداً من التوصيات التي تسهم فِي زيادة حجم التبادل التِجَارِيّ والاسْتِثْمَاري بين البلدين ودعوة الجانب المِصْرِيّ لاجتماع الدورة السادسة عشرة المزمع عقدها فِي الرِّيَاض.