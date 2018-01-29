قصة «تحرش» جديدة في صفوف جيش الاحتلال ترويها مجندة صهيونية 

تواصل – وكالات:

كَشَفَت مجندة صهيونية عن وقائع قصة جديدة من قضايا الانحراف الأَخْلَاقيّ والتحرش الجنسي فِي صفوف جيش الاحتلال، حيث اتهمت زميلاً لها بالتحرش الجنسي بها، مُسْتَغِلاً وجودها إِلَى جواره فِي الوحدة العَسْكَرِيَّة، التي يخدمان بها.

وأَوْضَحَت المجندة، أن زميلها خاطبها بعبارات فاضحة، فَضْلاً عن إطلَاعها قسراً على صور وأفلام إباحية صريحة عبر هاتفها الجوَّال من خلال خدمة تطبيق التواصل الاجْتِمَاعِيّ “وَاتْسَاب”.

ورفعت المجندة لائحة اتّهام ضد زميلها وقَالَت: ‘‘إنه ألمح إليها مُنْذُ فترة طويلة برغبته فِي إِقَامَة علاقة معها، لكنها رفضت ذلك بقوة، وهددته بإِبْلَاغ قائدهما العسكري إذا استمر فِي فرض نفسه عليها‘‘.

مِنْ جَانِبِهِ، رفض المجند المتهم خلال التحقيقات العَسْكَرِيَّة التي جرت معه الاتهامات، وقال: ‘‘إنها تجاوبت مع عروضه السابقة‘‘ مستشهداً على ادعاءاته بكَامِيرَات المراقبة داخل وحدتهما العَسْكَرِيَّة، والرسائل المتبادلة فِي مَا بينهما عبر “وَاتْسَاب”، ومواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ.

وعلق المتحدث باسم الجيش الصهيوني، أنه فِي أعقاب الشكوى التي تقدمت بها المجندة ضد زميلها، واتهامه بالتحرش بها جنسيّاً، جرت تحقيقات للوقوف على حقيقة الأمر؛ وتبين من خلالها، أن المجند فِي حاجة إِلَى العرض على العلاج النفسي وليس المحاكمة الجنائية.