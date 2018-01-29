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رواد طريق «الملك خالد» بخميس مشيط لـ«تواصل»: مصيدتان تُهدِّدان حياتنا ومركباتنا (صور)

رواد طريق «الملك خالد» بخميس مشيط لـ«تواصل»: مصيدتان تُهدِّدان حياتنا ومركباتنا (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

يشكو رواد طريق “الملك خالد” بمَدِينَة خميس مشيط من وجود مَا وصفوه بـ”المصائد” لسياراتهم، والمتمثلة فِي حفرة وعبّارة متهالكة تهدد حياتهم، وسلامة مركباتهم.

وقال المواطن محمد الشهراني لـ”خدمة المواطن الصحفي” بـ”تواصل”: ‘‘إن طريق الملك خالد فِي خميس مشيط، يوجد به حفرة مقابل إنجاز (بنك البلاد)، وبعدها عبارة مكشوفة تهددان سلامتنا”.

وأَوْضَحَ “الشهراني” أن أَيْ خلل بعد وقوع السيارة فِي الحفرة قد يُؤَدِّي إِلَى خروج السيارة عن مسارها ثم الوقوع فِي العبارة التي لم تعتمد لها البَلَدِيَّة أَيْ مشروع كبقية عبارات طريق الملك خالد بخميس مشيط.

وَأَشَارَ إِلَى أن العبارة المتهالكة تبعد حوالي ٥٠ متراً فقط من الحفرة، مُطَالِباً الجهات المختصة بسرعة التحرك مِنْ أَجْلِ إِصْلَاح الحفرة فِي الطريق، ووضع حد لمسألة العبارة المتهالكة.

يسعد صَحِيفَة تواصل أن تكون بوابتكم لنشر الشكاوى عبر خدمة “صوتك وصل”، وكذلك مشاركتكم فِي تحرير المواد الصحفية بإِرْسَال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها، عبر خدمة “واتس آب المواطن الصحفي” برقم 0509116333، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ما ورد فِي هذه المادة منقول عن خدمة “المواطن الصحفي”، وسيتم نشر أَيْ توضيح رسمي، أو تفاصيل جديدة حال ورودها.

رواد طريق «الملك خالد» بخميس مشيط لـ«تواصل»: مصيدتان تُهدِّدان حياتنا ومركباتنا (صور)
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