رواد طريق «الملك خالد» بخميس مشيط لـ«تواصل»: مصيدتان تُهدِّدان حياتنا ومركباتنا (صور)

تواصل – فريق التحرير:

يشكو رواد طريق “الملك خالد” بمَدِينَة خميس مشيط من وجود مَا وصفوه بـ”المصائد” لسياراتهم، والمتمثلة فِي حفرة وعبّارة متهالكة تهدد حياتهم، وسلامة مركباتهم.

وقال المواطن محمد الشهراني لـ”خدمة المواطن الصحفي” بـ”تواصل”: ‘‘إن طريق الملك خالد فِي خميس مشيط، يوجد به حفرة مقابل إنجاز (بنك البلاد)، وبعدها عبارة مكشوفة تهددان سلامتنا”.

وأَوْضَحَ “الشهراني” أن أَيْ خلل بعد وقوع السيارة فِي الحفرة قد يُؤَدِّي إِلَى خروج السيارة عن مسارها ثم الوقوع فِي العبارة التي لم تعتمد لها البَلَدِيَّة أَيْ مشروع كبقية عبارات طريق الملك خالد بخميس مشيط.

وَأَشَارَ إِلَى أن العبارة المتهالكة تبعد حوالي ٥٠ متراً فقط من الحفرة، مُطَالِباً الجهات المختصة بسرعة التحرك مِنْ أَجْلِ إِصْلَاح الحفرة فِي الطريق، ووضع حد لمسألة العبارة المتهالكة.

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