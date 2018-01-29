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4 نصائح لاستخدام بطاقات الائتمان في عروض «تقسيط بدون فوائد»

4 نصائح لاستخدام بطاقات الائتمان في عروض «تقسيط بدون فوائد»
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت جمعية حماية المستهلك من الوقوع فِي مصيدة إعلانات “تقسيط بسعر الكاش”، أول إعلانات تروج للبيع بـ”أقساط بدون فوائد”.

وقدمت حماية المستهلك مجموعة من الإِرْشَادات عبر حسابها على “تويتر”، بِشَأْنِ استخدام بطاقات الائتمان فِي عروض الشراء بالتقسيط بدون فوائد كما يلي:

– عند تلقي عروض الشراء بالتقسيط بدون فوائد عبر بطاقة الائتمان، فهذا يفيد ابتداءً بأن جهة إِصْدَار البطاقة أجرت بحثاً حول الوضع الائتماني لمتلقي العرض، وأن بإمكانها الاستفادة منه كعميل ضمن سعيها لزيادة عدد عملاء البطاقات الائتمانية.

– اطَّلع جَيِّداً على اشتراطات وقيود استخدام مبلغ بطاقة الائتمان؛ إِذْ إِنَّك ستضطر لدفع معدلات فائدة تصل إِلَى 30% فِي حَالِ التعثر فِي سداد مستحقات البطاقة أو تجاوز مشترياتك عن المبلغ المسموح به.

– لا تنجذب لعروض تحصيل النقاط الإِضَافِيَّة فِي بطاقة الائتمان إِلَى شراء أغراض غير ضرورية للاستفادة من مزايا تلك العروض فِي الحصول على تخفيض مثلاً أو استرداد جزء من المال، فهذا قد يدفعك إِلَى تخطي حدود الإنْفَاق المحددة بفترة عدم احتساب الفائدة؛ مِمَّا يترتب عليه دفع فوائد متزايدة بعد انتهائها.

– يشير الخبراء إِلَى أن عروض الشراء بالتقسيط بدون فوائد عبر بطاقات الائتمان مقيدة فقط للمستهلكين الذين يعجز دخلهم الشَهْري عن تغطية شراء المستلزمات ولديهم القدرة على الانتظام فِي الدفع، وتوخي ارْتِفَاع نسبة الفائدة.

 

 

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