شاهد.. أمريكي يختطف طفلة في وضح النهار بطريقة مخيفة

تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو متداول فِي الولايات المتحدة، واقعة اختطاف طفلة فِي وضح النهار بولاية “إلينوي” الأمريكية.

المقطع الذي نشره مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف.بي. أي” التقطته كَامِيرَا مراقبة كانت مثبتة فِي المكان الذي شَهِدَ الواقعة بمَدِينَة “كالوميت سيتي” فِي ديسمبر الماضي.

ويظهر المقطع رجلاً ببنية ضخمة، يهجم على طفلة لدى مرورها بالمكان، ويزج بها فِي مركبة حمراء اللون، ثم يتحرك بها مباشرة.

واستطاعت الطفلة الفرار من المختطف، عندما أوقف السيارة فِي طريق فرعي، وأبلغت الشرطة، التي قبضت عليه، وتبين أنه أمريكي من ولاية “إنديانا”.