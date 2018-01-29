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«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
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«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

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3 خصائص مميزة قد تجهلها عن «يوتيوب»

3 خصائص مميزة قد تجهلها عن «يوتيوب»
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تواصل – وكالات:

يُصنَّف موقع “يوتيوب” ضمن أكثر المواقع الإِلِكْتُرُونِيّة تصفحاً حول العالم، ويستقبل يوتيوب مئات الفيديوهات كل دقيقة، ويرجع العديد من المستخدمين إِلَيْهِ للحصول على المعلومات فِي كثير من المجالات.

منصة يوتيوب تَتَمَيَّز بالعديد من الخصائص التي قد تخفى عن عدد كبير من المستخدمين، نستعرض هنا 3 خصائص مميزة قد تعجبك:

– إذا كنت تريد مشاركة جزء معين من مقطع فيديو مع أصدقائك، يمكنك فعل ذلك من خلال إِضَافَة هذه الرموز #t= إِلَى نهاية رابط الفيديو متبوعاً برقم الدقيقة والثَّانِية، ثم قم بمشاركة الرابط مع أصدقائك على أَيْ من تطبيقات التراسل الفوري أو مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ.

– أما إذا أعجبك جزء من مقطع فيديو على يوتيوب وتريد تحويله إِلَى صور متحركة Gif، فكل مَا عليك فعله هو إِضَافَة كلمة gif قبل كلمة يوتيوب فِي علامة تبويب المتصفح، ليظهر على الشكل التالي gifyoutube.com، ليتم بَعْدَ ذَلِكَ إعادة تَوْجِيهك إِلَى صفحة جديدة، ومن خلال الصفحة التي تم تَوْجِيهك إليها، يمكنك تحديد الجزء الذي تريد تحويله إِلَى صورة متحركة، بشرط ألا تزيد مدته عن 15 ثانية، كما يمكنك إِضَافَة نصوص وملصقات للصورة المتحركة وحفظها لديك.

– إذا كنت تود مشاهدة مقطع فيديو على المنصة وتريد إبطاء الفيديو، أو جعله يعمل بشكل أسرع، فيجب عليك التوجه إِلَى الإعدادات ثم انْتَقَلَ إِلَى سرعة التشغيل، وقم بتحديد السرعة التي تريد مشاهدة الفيديو بها.

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