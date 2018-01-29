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فرصة للمواطنين.. 50 ألف ريال دعماً لمشروعك في المقاصف المدرسية

فرصة للمواطنين.. 50 ألف ريال دعماً لمشروعك في المقاصف المدرسية
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تواصل – متابعات:

دعت الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالمدينة المنورة الرجال والنساء لتملك مشروعهم في إدارة وتشغيل المقاصف المدرسية بمدارس البنين والبنات، والحصول على قرض كدعم من بنك التنمية، وذلك بالتنسيق والشراكة مع إدارة تعليم المدينة وبنك التنمية لتشغيل أكثر من ألف مقصف مدرسي في المدينة وضواحيها.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد وقَّعت 3 جمعيات خيرية شراكة لإتاحة الفرصة أمام السعوديين للعمل بالمقاصف المدرسية، والحصول على دعم 50 ألف ريال شامل تهيئة المقصف والدعم وفقاً للشروط التي توضع من قِبَل الإدارات.

وأوضح مدير الجمعية التعاونية بالمدينة المهندس حمود الحربي أن الجمعية وقعت شراكة مع إدارة التعليم لتشغيل المقاصف المدرسية من قبل السعوديين لتدريبهم وإعدادهم لإدارة مشروعهم، حيث بادر أكثر من 40 فرداً بالتسجيل في الجمعية منذ الإعلان عن المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع إدارة تعليم المدينة وبنك التنمية الاجتماعية للراغبين بتملك مشروع إدارة وتشغيل المقاصف.

وأضاف الحربي أن 3 جمعيات تعمل على التنسيق مع الراغبين في العمل بالمقاصف والجهات ذات العلاقة، حيث تختص الجمعية باستقبال الراغبين وتدريبهم على فترتين عملي ونظري في كيفية إدارة المقاصف وتشغيلها، وتوفير الشروط الصحية والبيئية التي يجب على الفرد الالتزام بها عند إعداد الوجبات الغذائية والمطابقة لشروط الصحة البيئية، وكذلك كيفية الحصول على التمويل قبل استلام المقصف وإملاء الشروط، حيث يمكن لمالك المقصف أن يستعين بمواطنين لمساعدته، ولا يمكن تشغيل العمالة الأجنبية أو الاستعانة بهم.

وأشار إلى وجود جمعيتين يعملان على نفس الأهداف، إحداهما متخصصة في إعداد طالبات الجامعة لتأهيلهن وتدريبهن، وأضاف أن المتدرب بعد تجاوزه فترة التدريب يستلم المقصف فورا ويؤهل لاستلام الدعم من البنك بمقدار 50 ألف ريال في مدارس البنين أو البنات، حيث يتملك الفرد من الأسر المنتجة مقصفا، ويستطيع تشغيل أفراد الأسرة أو الاستعانة بسعوديين.

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