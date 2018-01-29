حُكمان جديدان لصالح متضرري الصندوق العقاري

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

مُبتزّ يحصل على راتب فتاة 14 عاماً.. وهذا ما فعلته الهيئة

مُبتزّ يحصل على راتب فتاة 14 عاماً.. وهذا ما فعلته الهيئة

«العمل»: 12 نشاطا ومهنة تدخل حيز «التوطين» بداية العام الهجري الجديد

«العمل»: 12 نشاطا ومهنة تدخل حيز «التوطين» بداية العام الهجري الجديد

«المرور» توضح عقوبة الاستخدام المخالف لـ«أنوار الضباب»

«المرور» توضح عقوبة الاستخدام المخالف لـ«أنوار الضباب»

«العامة للإحصاء»: انخفاض بنسبة 3.2% بأسعار العقارات في الربع الأخير من 2017

«العامة للإحصاء»: انخفاض بنسبة 3.2% بأسعار العقارات في الربع الأخير من 2017

حُكمان جديدان لصالح متضرري الصندوق العقاري

حُكمان جديدان لصالح متضرري الصندوق العقاري
0

تواصل – علي آل هاشم:

ضمن سلسلة الأحكام القضائية المتوالية، صدر اليوم الاثنين، حكمان ابتدائيان، وهما رقم 18 ورقم 19، في دوائر المحاكم الإدارية بالدمام وحائل، لصالح عدد من متضرري الصندوق العقاري يتجاوز 100 شخص.

وقضت هذه الأحكام بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض المستفيدين بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأس مال الصندوق وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435، مع إعطاء الحق للصندوق العقاري بالاستئناف في مدة أقصاها شهر.

يُذكر أن هذه الأحكام الابتدائية سبقها 17 حكماً في عدد من المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، حيث صدر الحكم الأول في محكمة الرياض بتاريخ 25 صفر لعدد 60 مستفيداً، والحكم الثاني بنفس المحكمة في 19 ربيع الأول 1439 أيضاً لعدد 60 مستفيداً.

والحكم الثالث صدر في محكمة أبها الإدارية بتاريخ 22 ربيع الأول 1439 لعدد 40 مستفيداً.
والحكم الرابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 1 ربيع الآخر.
والحكم الخامس في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 3 ربيع الآخر لعدد 70 مواطناً.
والحكم السادس في الدائرة الثالثة في محكمة بريده الإدارية لعدد 70 مواطناً.
والحكم السابع في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 17 ربيع الآخر.
والحكمان الثامن والتاسع صدرا في محكمة الدمام ومحكمة المدينة المنورة الإدارية، في تاريخ 21 ربيع الآخر لعدد 130 متضرراً.
والحكم العاشر صدر في الدائرة الخامسة في محكمة الرياض الإدارية في تاريخ 24 / 4 / 1439 هـ.
والحكم الحادي عشر بالدائرة الثالثة في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 28 ربيع الآخر 1439هـ لصالح 30.
وأما الحكم الثاني عشر فقد صدر في محكمة أبها الإدارية في يوم الاثنين 5 جمادى الأولى 1439هـ.
وأما في تاريخ 6 جماد الأولى الحالي فصدرت جملة من الأحكام في وقت واحد وهي:
الحكمان الثالث عشر والرابع عشر في الدائرتين الثانية والرابعة عشرة في محكمة الدمام لعدد 140 متضرراً.
وأما الحكمان الخامس عشر والسادس عشر فصدرا في الدائرتين الأولى والثالثة في محكمة بريده لعدد 100 متضرر.
وأما الحكم السابع عشر فصدر في محكمة تبوك الإدارية لعدد 70 متضرراً.
وجميع هذه الأحكام تنص على نفس مَنطوق الأحكام السابقة بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وألزمت المحكمة الصندوق العقاري بمعاملتهم وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل تنظيم الدعم السكني وصرف قروضهم من رأس مال الصندوق مستنداً على الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 / 3 / 1435.

هذا ومن المنتظر صدور مزيد من الأحكام المماثلة في بقية مناطق المملكة خلال الفترة القليلة القادمة..

وفي محاولة لمعرفة مجموع مَن حُكِم لهم إلى هذه اللحظة تبين من الإحصائيات أن عددهم تجاوز 1100 مستفيد.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الإدارية»: 500 حكم لصالح طالبي الإقراض من «التنمية العقارية»

«الإدارية»: 500 حكم لصالح طالبي الإقراض من «التنمية العقارية»

أحكام بالجملة لصالح متضرري الصندوق العقاري.. في الدمام والقصيم وتبوك

أحكام بالجملة لصالح متضرري الصندوق العقاري.. في الدمام والقصيم وتبوك

اليوم في أبها.. الحكم الـ 11 ضد الصندوق العقاري لصالح 30 متضرراً

اليوم في أبها.. الحكم الـ 11 ضد الصندوق العقاري لصالح 30 متضرراً

حكم قضائي عاشِر لصالح «متضرري العقاري».. لا تحويل على البنوك

حكم قضائي عاشِر لصالح «متضرري العقاري».. لا تحويل على البنوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مُبتزّ يحصل على راتب فتاة 14 عاماً.. وهذا ما فعلته الهيئة
تقارير وحوارات

مُبتزّ يحصل على راتب فتاة 14 عاماً.. وهذا ما فعلته الهيئة

المزيد
نحو رؤية شاملة للإعلام الخيري
مقالات

نحو رؤية شاملة للإعلام الخيري

المزيد
«الفنيلة والسروال» والملابس غير المحتشمة بالأماكن العامة.. يثير الجدل بـ«تويتر»
تقارير وحوارات

«الفنيلة والسروال» والملابس غير المحتشمة بالأماكن العامة.. يثير الجدل بـ«تويتر»

المزيد
إنفوجرافيك.. أهم مخالفات المكاتب العقارية
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أهم مخالفات المكاتب العقارية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>