ليسا فقيرين.. أمريكي وزوجته يتركان أبناءهما وسط البراز والقوارض

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تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “أيه بي سي7” الأمريكية: إن الشرطة الأمريكية اعتقلت والدين بعد عثورها على طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في ظروف غاية في البؤس داخل المنزل.

وأشارت إلى أن الأم تبلغ من العمر 48 عاماً وتعمل ممرضة، ووجهت إليها 4 اتهامات تتعلق بالفشل في رعاية طفل قاصر، وجرى اعتقالها في المستشفى، في حين أن الأب يبلغ من العمر 59 عاماً ويعمل موظفاً في هيئة النقل ووجهت له اتهامات مشابهة.

ووفقاً للادعاء الأمريكي، فإن الوالدين لا يعيشان في حالة من الفقر لكنهما يربيان أطفالهما في حالة من البؤس والفقر المدقع، معتبراً أن تلك القضية يمكن وصفها بقضية إساءة المعاملة الوحشية والإهمال.

ولفتت إلى أن عامل توصيل طرود كان يقوم بتوصيل طرد للمنزل لاحظ وجود الطفل وحيداً في ظروف قاسية ولا يوجد أحد غيره في المنزل، فقام على الفور بإحضار شرطي للمنزل.

وذكرت الشبكة أن الوالدين لديهما 3 أطفال آخرين هما ابنتان تبلغان من العمر 13 و12 عاماً، فضلاً عن ولد يبلغ من العمر 15 عاماً.

وتحدثت الشبكة عن أن الشقة كانت مليئة بـ “البراز البشري” وبها حشرات وفئران حية وميتة، ونقل أحد الأبناء إلى المستشفى لوجود بقع على جلده واتضح أن البقع نتيجة لوجود حشرات تحت الجلد، كما عثر على بقع دم في الشقة بعضها في الحمام وعلى الأرضيات.

ونقل الأبناء الأربعة إلى إدارة رعاية الأطفال وقرر قاض أمريكي إطلاق سراح الوالدين مقابل 15 ألف دولار، ومن المتوقع وقوفهما مجددا في المحكمة الشهر المقبل.

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