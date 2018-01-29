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مصادر توضح سبب التضارب في فواتير الكهرباء.. وهذا ما سيحدث بعد 20 يوماً

مصادر توضح سبب التضارب في فواتير الكهرباء.. وهذا ما سيحدث بعد 20 يوماً
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تواصل – الرياض:

أكدت مصادر مطلعة أن فواتير التعرفة الجديدة للكهرباء والخاصة بالقطاع السكني لم تصدر في بعض المناطق ولبعض المشتركين وأنها ستصدر بعد 20 يوماً، وأن احتساب قيمة فاتورة الاستهلاك الجديدة، تمت على مرحلتين، وبدأت الشركة في إصدارها إلكترونياً لجميع المستفيدين.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد أوضحت معلومات لديها أن القراءة القديمة للفاتورة صدرت منذ بداية يناير الحالي، ولم تحتسب عليها التعرفة الجديدة، وأن الشركة السعودية للكهرباء كانت قد اعتمدت الفواتير الإلكترونية ويمكن للمشتركين الاطلاع عليها في موقع الشركة بالشبكة العنكبوتية، وتتضمن الفاتورة الإلكترونية خمس عمليات لقراءة الاستهلاك، علماً بأن الفاتورة المقبلة تتضمن التعرفة الجديدة بنسبة 100% مع نسبة الـ5% الضريبة المضافة.

وخلصت المعلومات إلى أن صدور الفواتير أمس كانت لقراءات سابقة، وتم أخذ القراءة في مواعيدها بالشهر السابق، وستصدر الفواتير الحديثة بعد 20 يوماً وتنطبق على الفواتير الحديثة التعرفة الجديدة.

وكانت شركة الكهرباء قد قدمت خدمة الفاتورة الإلكترونية، والتي تعتبر خدمة إضافية توفر للمستهلك الحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً عبر البريد الإلكتروني، ويستطيع المشترك تسلم إشعارات دورية بصدور الفاتورة، وإشعار بقرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد، وإشعار بتسلم سداد الفاتورة.

يشار إلى أن التعرفة الجديدة حددت بـ18 هللة لكل كيلو واط حتى 6 آلاف كيلو واط، وما زاد عن ذلك يدخل في تعرفة الـ30 هللة لكل كيلو واط.

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