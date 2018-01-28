«العمل»: 12 نشاطا ومهنة تدخل حيز «التوطين» بداية العام الهجري الجديد

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، مساء اليوم الأحد، أن وزير العمل علي بن ناصر الغفيص، أصدر قرارا بقصر العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة على السعوديين والسعوديات ابتداء من العام الهجري القادم.

وأوضح أنه مع بداية العام الهجري الأول من محرم 1440، سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

وأضاف أبا الخيل، أن تاريخ توطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحلات الساعات، ومحلات النظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ.

وأبان أنه بحلول الأول من جمادى الأولى 1440هـ، سيتم توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.