تقرير يفضح تعامل النظام الإيراني مع «الكُرد» المُتضرِّرين من الزلزال الأخير (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

فضح ناشط سياسي كردي، “النظام الإيراني” في قضية تعامله مع المناطق الكردية بإيران، والتي ضربها زلزال عنيف مؤخراً، تسبب في تشريد عشرات الآلاف.

جاء ذلك في تقرير بثته قناة “الإخبارية”، يسلط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة للمناطق الكردية في إيران، بعد الزلزال الأخير الذي ضرب تلك المناطق، وخلف وراءه الآلاف من المنازل المهدمة، وعشرات الآلاف من السكان المنكوبين.

وقال الناشط السياسي الكردي حميد تيموري: ‘‘إن السكان الكرد المنكوبين يفترشون الخلاء خيماً إن وجدوا، في ظل ظروف إنسانية صعبة، وأجواء قاسية”، مؤكداً متاجرة النظام الإيراني بمشاكلهم إعلامياً فقط‘‘.

وأضاف “تيموري”: أن النظام لم يقم بتوفير احتياجاتهم ونجدتهم، مبيناً أن رموز النظام وعدوهم عندما قاموا بزيارتهم في بداية الأمر قاموا بتوفير ما يحتاجون إليه، لكن كل “ذلك كان مجرد مسكنات للاستهلاك الإعلامي والناس في العراء.