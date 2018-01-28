«جزائية الرياض» تقضي بسجن مواطن ووافد لإدانتهما بـ«الرشوة»

تواصل – فريق التحرير:

قَالَت وَزَارَة الدَّاخِلِيَّة، اليوم الأحد ‘‘إن المحكمة الجزائية بمِنْطَقَة الرِّيَاض، عاقبت مقيماً آسْيَوِيّاً بالسجن 3 أشهر، ومُوَاطِناً بالسجن 6 أشهر؛ إِثْر إدانتهما بارتكاب جريمة الرشوة‘‘.

وأَوْضَحَت الوَزَارَة، فِي بيان، أن محمد ضمير الدين جلال – بنغالي الجنسية – أَسْفَرَ التحقيق معه عن إدانته بـ”الرشوة” وبإحالته إِلَى المحكمة الجزائية بمِنْطَقَة الرِّيَاض صدر الحكم المتضمن إدانته ومعاقبته على ذلك بسجنه لمدة “ثلاثة أشهر”، وأبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.

وأَضَافَت، أن المواطن فرج بن عامر بن مبارك أقدم على جريمة “الرشوة” وَأَسْفَرَ التحقيق معه عن إدانته بما نُسب إِلَيْهِ وبإحالته إِلَى المحكمة الجزائية بمِنْطَقَة الرِّيَاض صدر الحكم المتضمن إدانته بما نُسب إِلَيْهِ، ومعاقبته عن ذلك بسجنه لمدة “ستة أشهر”، وأبلغت الجهة المختصة بإنفاذه.