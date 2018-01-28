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توقعات بحالة من عدم الاستقرار الجوي بتلك المناطق حتى نهاية الأسبوع

توقعات بحالة من عدم الاستقرار الجوي بتلك المناطق حتى نهاية الأسبوع
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تواصل – متابعات:

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتأثر المنطقة الجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة من بعد الثلاثاء الموافق 30 يناير 2018، وحتى نهاية الأسبوع، تتكاثر معها السحب الركامية وتسقط زخات من الأمطار تكون رعدية على فترات بمشيئة الله.

ومن المتوقع، أن تشمل الحالة الجوية مرتفعات جازان والباحة والباحة وبشكل أقل الطائف، كما تشمل سواحل جازان وصولا الى الليث والقنفذة.

ووفقا لموقع “طقس العرب” فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار مع ساعات ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء لتشتد على المرتفعات يوم الثلاثاء والأربعاء، فيما يكون تأثيرها واضحا على سواحل جازان خاصة مع ساعات صباح الأربعاء بمشيئة الله.

وفي التفاصيل، فيتواجد حوض علوي بارد فوق بحر قزوين والمناطق المحيطة به، حيث يصل امتداد ذلك الحوض نحو غرب المملكة، مما يدفع باستجابة منخفض البحر الأحمر يومي الثلاثاء والأربعاء، اذ يتوقع أن يدفع بتيارات هوائية رطبة في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة من الغلاف الجوي نحو تلك المناطق بإذن الله.

أما مرتفعات الطائف ومكة المكرمة ومدينة جدة، فتبدو فرص الأمطار أفضل مع نهاية الأسبوع والله أعلم، وذلك على أثر احتمال اندفاع حوض علوي وكتلة هوائية باردة يوم الخميس نحو شرق البحر المتوسط وشمال مصر، يؤدي الى تجدد الاضطراب الجوي على تلك المناطق، الا أنه من غير المعروف كم ستصل شدة الحالة هناك.

وعليه ينصح بمتابعة التقارير الجوية أولاً بأول للحصول على آخر المستجدات حول الحالة الجوية المتوقعة.

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