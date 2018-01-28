رئيس «غرفة الرياض»: هذه أبرز صعوبات العاملين في «إنترنت الأشياء» (فيديو)

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انطلق للمرة الأولى في المملكة، المعرض السعودي الدولي لـ‘‘إنترنت الأشياء‘‘، والذي يُعنى بربط كل مكونات الدورة الصناعية بمنظومة رقمية حديثة.

وقال المهندس أحمد الراجحي، رئيس غرفة الرياض، في حديث مع “الإخبارية”؛ تعليقاً على انطلاق المعرض: إن “أكبر صعوبة في نظري هي المنافسة مع شركات عالمية بالذات للشركات السعودية، وحين يدخل المبادرون في المجال سيواجهون صعوبات مع تطبيقات تأتي من الخارج متطورة”.

واستدرك “الراجحي” حديثه، بقوله: “لكن ما تزال توجد فرص واعدة، وتوجد شركات سعودية بدأت من لا شيء، واليوم إحدى الشركات وصلت لـ250 موظفاً، وأخذت عقداً مع أرامكو”، مبشراً بأن المبادرين لهم مجال كبير.

يشار إلى أن ‘‘إنترنت الأشياء‘‘ كمصطلح برز حديثاً للتعريف بالجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابط مع بعضها، وتشمل الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.