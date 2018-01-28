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بعد إطلاق سراح «بن طلال».. سهم «المملكة القابضة» يرتفع لأعلى مستوى منذ 2014

بعد إطلاق سراح «بن طلال».. سهم «المملكة القابضة» يرتفع لأعلى مستوى منذ 2014
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تواصل – سامر محمد:

قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: ‘‘إن سهم “المملكة القابضة” ارتفع بعد إطلاق سراح رئيس الشركة الأمير الوليد بن طلال من فندق “ريتز- كارلتون”.

وأشارت إلى أن السهم ارتفع بنسبة 10% وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ نوفمبر 2014م، كما أنها أعلى مستوى مسموح بها في اليوم.

ونقلت “بلومبيرج” عن مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الأمير الوليد بن طلال عاد إلى منزله أمس السبت بعد التوصل إلى تسوية مع السلطات، وسيظل على رأس شركته.

وذكرت، أن السهم ارتفع إلى 10.04 ريال اليوم الأحد، لكنه مازال أقل بنسبة تزيد عن 2% تحت مستوى ما قبل توقيف الأمير الوليد بن طلال.

ولفتت إلى أن سهم شركة “فواز الحكير” ارتفع بنسبة تزيد عن 8.1% قبل أن يتقلص الربح إلى 7% وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي.

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