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«أبل» تطبق الضريبة المضافة على «iCloud».. من هذا التاريخ

«أبل» تطبق الضريبة المضافة على «iCloud».. من هذا التاريخ
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تواصل- الرياض:

قررت “أبل” تطبيق الضريبة المضافة على خدمة “iCloud” ابتداءً من 26 فبراير المقبل.

وأرسلت الشركة بريداً إلكترونياً لفريق مطوري التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، أشارت فيه إلى أنه سيتم تغيير سعر الاشتراك الشهري لخطة مساحة “iCloud” بسبب الضريبة الجديدة على الخدمات الإلكترونية لخطة 200GB شهرياً.

يذكر أن قائمة البلدان التي أدخلت ضريبة القيمة المضافة أو قامت بتغييرها للسلع عبر الإنترنت شملت كلاً من: أرمينيا 20 % وبيلاروسيا 20 % والمملكة 5 % وسويسرا تغيرت من 8 % إلى 7.7 % وتركيا: 18 % والإمارات العربية المتحدة 5 %.

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