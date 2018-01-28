رئيس مدينة الأمير سلطان: خفضنا أسعار العلاج.. ومستشفيات جديدة بالمدينة وجدة

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قال الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، عبدالله بن حمد بن زرعة: إن أسعار الخدمات العلاجية والتأهيلية في المدينة لن تزيد، وأن عدم المغالاة فيها يرجع إلى أن سياستها غير ربحية في الأساس، مؤكداً أن المقابل الذي يتم التحصل عليه من المرضى يأتي لتغطية النفقات التشغيلية.

وأوضح أن أسعار الخدمات في “المدينة” لا تتجاوز 20% من المبالغ الباهظة في الخارج، خاصة في أمريكا وألمانيا.

كما لفت إلى أن تكلفة العلاج بالمدينة هي الأقل في الداخل، مشيراً إلى هذا التوجه من قبل المدينة خفض الجراحة في الداخل 45%، وعندما لمست المستشفيات توجه المدينة أقدمت على خفض أسعارها.

وكشف “ابن زرعة” أن مدينة سلطان تعتزم إنشاء مستشفيات تأهيلية في المدينة المنورة وجدة، وأن المشروع سينفذ بالتشارك مع وزارة الصحة أو بدعم من الوزارة.

ولدى مشاركته في مؤتمر “تجربة المريض 2018” التي نظمتها “المدينة” مؤخرا بمقرها شمال الرياض، قال ابن زرعة: “هناك دراسات جادة لإقامة مستشفيات تأهيلية في مناطق مختلفة من المملكة، منها جدة والمدينة المنورة، ومشروعات عن طريق مدينة سلطان، وهي إما مشتركة مع الصحة أو بدعم منها.

وأشار إلى أنه في إطار تطبيق برامج التحول الوطني المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 بدأت المدينة خطوات تكامل مع “الصحة” والدخول في مشاريع تقدم حلولاً للخصخصة، وتكون نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحسب “الرياض”.