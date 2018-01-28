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سهم «المملكة القابضة» يقفز 10% في مستهل التعاملات

سهم «المملكة القابضة» يقفز 10% في مستهل التعاملات
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تواصل – الرياض:

قفز سهم “المملكة القابضة” في مستهل تعاملات اليوم الأحد بنحو 10%، وذلك بعد الإفراج عن مالك الشركة الاستثمارية الأمير الوليد بن طلال بموجب تسوية مع الجهات المختصة في المملكة.

وارتفع سهم “المملكة القابضة” بنسبة 9.97% إلى 10.04 ريال، وكان السهم أنهى تعاملات الخميس عند 9.13 ريال سعودي.

ولقي السهم دعماً بعد الإفراج عن الوليد بن طلال، الذي يمتلك 95% من أسهم القابضة، أمس السبت. وعقب إطلاق سراحه أكد مسؤول أن الوليد بن طلال سيبقى رئيساً لـ”المملكة القابضة”.

وكانت وكالة “فرانس برس” نقلت عن مصدر حكومي سعودي قالت إنه فضل عدم الكشف عن هويته، قوله إن “المدعي العام أقر التسوية مع الوليد بن طلال” ممهداً الطريق لإطلاق سراحه، وأضاف أن الأمير الوليد “عاد صباح أمس السبت إلى منزله”. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد أفراد عائلته تأكيده وصول ابن طلال إلى منزله.

وأطلقت الجهات المختصة أول أمس الجمعة سراح عدد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة كانوا محتجزين في قضايا فساد بعد التوصل إلى تسويات مالية معهم.

ومن بين المفرج عنهم الوليد الإبراهيم مالك شبكة “إم بي سي” التليفزيونية وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السعودي خلال عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.

وكانت “رويترز”، نشرت، قبل إطلاق سراحه، مقابلة حصرية مع الأمير الوليد بن طلال في مكان احتجازه في فندق ريتز كارلتون في الرياض، توقع فيها التوصل إلى تسوية مع الجهات الرسمية خلال أيام، ونفى توجيه أي اتهامات له.

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