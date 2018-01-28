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نائب الرئيس اليمني: عازمون على طيّ صفحة الانقلاب الحوثي

نائب الرئيس اليمني: عازمون على طيّ صفحة الانقلاب الحوثي
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تواصل – وكالات:

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، إنهم عازمون على استكمال تحرير البلاد من ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية “بإرادة شعبية ودعم إقليمي”.

وثمن الفريق محسن خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بمحافظ صعدة اللواء هادي طرشان الوائلي، وقائد المحور فيها العميد عبيد الأثله، دور دول التحالف وما قدمه من دعم ومساندة للجيش اليمني في جبهات محور صعده وبقية جبهات القتال ضد الانقلابيين الحوثيين.

وشدد نائب الرئيس اليمني، على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال عملية التحرير وتحقيق النصر القريب وطي أيام عصيبة عاشها اليمنيون خلال فترة الانقلاب.

من جهتهما، أكد المحافظ الوائلي، وقائد محور صعدة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجاهزية القتالية لمختلف الوحدات العسكرية وقدرتها على دحر الانقلابيين واستعداداتها الكاملة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.

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