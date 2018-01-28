مفاجأة.. 75% من الوظائف المخصصة لـ«رئاسة الحرمين» شاغرة

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كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين أنه بالرغم من تخصيص 4000 وظيفة بهدف زيادة القوى العاملة اللازمة لتشغيل المشاريع التي يتم تنفيذها، إلا أنه تم اعتماد ألف وظيفة تمثل نسبة 25 % فقط من المستهدف. ويشير ذلك إلى 75% من الوظائف المخصصة لرئاسة الحرمين لا تزال شاغرة.

واشتكت الرئاسة، في تقريرها السنوي 1437 /1438 هـ، من تسرب بعض الكفاءات الإدارية والعلمية، لعدم وجود محفزات للبقاء على رأس العمل، فضلا عن قلة الوظائف العليا والقيادية والفنية، وأكدت حاجتها إلى المزيد من الحراسات، لتتولى حراسة الأماكن التابعة للرئاسة ومرافق الحرمين الشريفين.