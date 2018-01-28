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أفضل قرص تخزين لأجهزة ماك بسعة 2 تيرابايت

أفضل قرص تخزين لأجهزة ماك بسعة 2 تيرابايت
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تواصل – وكالات:

أعلنت ترانسيند، الشركة المتخصصة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة والمنتجات الصناعية، عن طرح قرص التخزين الجديد StoreJet 200 المصمم خصيصاً لأجهزة ماك.

ويتميز ستور جت 200 بتصميم أنيق بخطوط إنسيابية تضاهي تصميم أجهزة الماك، ويعتمد ستور جت 200 المخصص لأجهزة الماك على واجهة يو أس بي 3.1 بواجهة استخدام من الجيل الأول USB 3.1 Gen 1، وكابل توصيل يو أس بي من نوع Type-C ، كما أنه معد مسبقا للعمل على أجهزة ماك عن طريق تهيئته بنظام الملفات HFS+ وهو ما يجعل هذا القرص الخارجي المحمول الحلّ الأمثل والأرقى لمستخدمي أجهزة الماك.

قرص StoreJet 200 حجم صغير ومساحة تخزين شاسعة
يأتي القرص بأبعاد صغيرة نسبياً، فسماكة القرص تصل لـ 9.55 مم ويصل وزنه لـ 133 غرام فقط مما يجعله الرفيق الأمثل أثناء العمل أو السفر. كما يتميز قرص التخزين الجديد المخصص لأجهزة ماك بسعة التخزين الشاسعة التي تصل إلى 2 تيرا بايت، مما يمكّن المستخدم من الاستمتاع بحياته الرقمية دون القلق من نفاذ مساحة التخزين المتاحة.

ويتميز StoreJet 200 بحافظة معدنية ذات تصميم ملفت للنظر بلون فضي كلاسيكي. ويعتمد القرص الجديد على واجهة استخدام يو أس بي 3.1 من الجيل الأول USB 3.1 Gen 1 التي توفر سرعة كبيرة في نقل البيانات.

قرص StoreJet 200 مهيأ مسبقا بنظام الملفات HFS+
بالإضافة إلى ما سبق، فإن علبة ستور جت 200 مجهزة باثنين من كابلات التوصيل، الأول يو أس بي من نوع Type-C، والثاني كابل تحويل من يو أس بي Type-C إلى يو أس بي Type-A وذلك ليتوافق قرص التخزين الجديد مع موديلات أجهزة ماك المختلفة التي تستخدم يو أس بي Type-C أو واجهة استخدام USB 3.0 مثل أجهزة ماك بوك وماك بوك برو وآي ماك.

يتميز القرص ستور جت 200 بأنه جاهز للاستخدام الفوري، حيث أنه معد مسبقاً للعمل على أجهزة الماك عن طريق تهيئته بنظام الملفات HFS+، كما أنه يدعم النسخ الأحتياطي عبر أداة Time Machine مما يجعله جاهزاً للعمل كأداة تخزين إحتياطية عند الحاجة.

“إيليت” برنامج متطور من ترانسيند
برنامج إيليت Elite هو برنامج متطور من شركة ترانسيند يعمل مع أنظمة ويندوز وأنظمة ماك. يتميز بواجهة استخدام سهلة تساعد المستخدم على إدارة البيانات بشكل متناغم لزيادة الإنتاج. فالبرنامج يتيح عمل النسخ الأحتياطية من البيانات أو تشفيرها أو نسخ الملفات الإحتياطية من الـسحاب. يمكن تحميل البرنامج من موقع ترانسيند على الإنترنت، وهو ما يجعل مشاركة البيانات أو حفظها أسهل من أي وقت مضى.

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم طرح القرص StoreJet 200 بسعة 2 تيرابايت شامل ثلاث سنوات ضمان من ترانسيند.

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