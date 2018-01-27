جدول مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لعام 2018

تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة المالية، انفوجرافك، يوضح مواعيد صرف الرواتب، وقالت إنه في حال وافق الـ27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة، فإن إيداع الرواتب سيكون يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق الـ27 من الشهر يوم السبت، فإن إيداع الرواتب سيكون يوم الأحد الذي بعده.

وكانت الرواتب تصرف بالأبراج الشمسية لما يزيد على سنة كاملة، منذ راتب برج العقرب الذي وافق الـ 27 من أكتوبر عام 2016، إلى آخر راتب تم إيداعه في حسابات موظفي الدولة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر توجيهات بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.