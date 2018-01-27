«تعليم تبوك» يتخذ إجراءات لحماية الطلبة من الموجة الباردة

تواصل- فريق التحرير:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، على قادة المدارس في مراكز وقرى المنطقة بالعناية بالطلاب والطالبات والحرص عليهم في هذه الأحوال الجوية الباردة والاهتمام بوسائل التدفئة في الفصول والتنسيق مع أسرهم ضمن الشراكة المستمرة بين المدرسة والأسرة والالتزام بإيقاف الاصطفاف في أي فترة من اليوم الدراسي.

ونوه مدير التعليم بتوجيه أمير تبوك مع دخول فصل الشتاء بتأخير بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً وهو التنظيم الذي يتواصل مع انطلاق الفصل الثاني حتى بداية الشهر المقبل مع استمرار تدني درجات الحرارة في المنطقة.