«تعليم تبوك» يتخذ إجراءات لحماية الطلبة من الموجة الباردة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

إصدار «فواتير الكهرباء» بالتعرفة الجديدة.. وهذه أسعار شرائح الاستهلاك

إصدار «فواتير الكهرباء» بالتعرفة الجديدة.. وهذه أسعار شرائح الاستهلاك

«حساب المواطن» يوضِّح موعد صرف الدفعة الثالثة.. لماذا التأخير؟

«حساب المواطن» يوضِّح موعد صرف الدفعة الثالثة.. لماذا التأخير؟

بالأسماء.. «رويترز» تكشف: هؤلاء توصلوا لتسويات في قضايا الفساد

بالأسماء.. «رويترز» تكشف: هؤلاء توصلوا لتسويات في قضايا الفساد

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

«تعليم تبوك» يتخذ إجراءات لحماية الطلبة من الموجة الباردة

«تعليم تبوك» يتخذ إجراءات لحماية الطلبة من الموجة الباردة
0

 

تواصل- فريق التحرير:

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، على قادة المدارس في مراكز وقرى المنطقة بالعناية بالطلاب والطالبات والحرص عليهم في هذه الأحوال الجوية الباردة والاهتمام بوسائل التدفئة في الفصول والتنسيق مع أسرهم ضمن الشراكة المستمرة بين المدرسة والأسرة والالتزام بإيقاف الاصطفاف في أي فترة من اليوم الدراسي.

ونوه مدير التعليم بتوجيه أمير تبوك مع دخول فصل الشتاء بتأخير بداية اليوم الدراسي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً وهو التنظيم الذي يتواصل مع انطلاق الفصل الثاني حتى بداية الشهر المقبل مع استمرار تدني درجات الحرارة في المنطقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعليم تبوك يدعو 11 مرشحة في وظائف المستخدمات للمقابلات الشخصية

تعليم تبوك يدعو 11 مرشحة في وظائف المستخدمات للمقابلات الشخصية

بيجاوي: تسهيل إجراءات تأشيرة الحج

بيجاوي: تسهيل إجراءات تأشيرة الحج

تعليم تبوك: غداً آخر موعد للتقديم على الـ28 وظيفة الشاغرة

تعليم تبوك: غداً آخر موعد للتقديم على الـ28 وظيفة الشاغرة

«تعليم تبوك» يعلن عن توفر وظائف رجالية ونسائية على لائحة المستخدمين

«تعليم تبوك» يعلن عن توفر وظائف رجالية ونسائية على لائحة المستخدمين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة
تقارير وحوارات

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

المزيد
حليب الإبل الغذاء الرئيسي لأبناء الجزيرة العربية
تقارير وحوارات

حليب الإبل الغذاء الرئيسي لأبناء الجزيرة العربية

المزيد
إنفوجرافيك.. 8 نصائح تُجنِّبك الإصابة بأنفلونزا الطيور
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 8 نصائح تُجنِّبك الإصابة بأنفلونزا الطيور

المزيد
الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!
مقالات

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>