الإنذار المبكر يُحذِّر من رياح وأتربة على الرياض والشرقية ونجران

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نبَّه مركز الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن وجود رياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية، والرياض، ونجران.

وقال المركز: إن الرياح تبدأ في المنطقة الشرقية والرياض، من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، وتنتهي في التاسعة من مساء غد الأحد، بينما تبدأ في نجران من الثامنة صباح الأحد، وتنتهي في التاسعة من مساء نفس اليوم.

وأكد، أن الرياح المرتقبة ستتجاوز سرعتها 45 كم/س، وتكون مثيرة للأتربة والغبار، كما تحد من مدى الرؤية الأفقية التي تصل إلى أقل من 2 كم، خاصة خلال النهار، يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.