نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد كعبي

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

إصدار «فواتير الكهرباء» بالتعرفة الجديدة.. وهذه أسعار شرائح الاستهلاك

إصدار «فواتير الكهرباء» بالتعرفة الجديدة.. وهذه أسعار شرائح الاستهلاك

«حساب المواطن» يوضِّح موعد صرف الدفعة الثالثة.. لماذا التأخير؟

«حساب المواطن» يوضِّح موعد صرف الدفعة الثالثة.. لماذا التأخير؟

بالأسماء.. «رويترز» تكشف: هؤلاء توصلوا لتسويات في قضايا الفساد

بالأسماء.. «رويترز» تكشف: هؤلاء توصلوا لتسويات في قضايا الفساد

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد كعبي

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد كعبي
0

تواصل- واس:

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ـ حفظهم الله ـ لذوي الشهيد عبده موسى كعبي، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ووصل جثمان الشهيد إلى محافظة الطائف وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام الذين أدّوا الصلاة عليه وشاركوا أسرته في تشييع جثمانه ومواراته الثرى.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «البركاتي»

نائب أمير مكة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «البركاتي»

«درة العروس» بجدة.. تحرش ومضايقات للنساء ومقاطع مبتذلة (فيديو)

«درة العروس» بجدة.. تحرش ومضايقات للنساء ومقاطع مبتذلة (فيديو)

برقية من أمير مكة إلى محافظ رنية لتغيير «تسمية شارع»

برقية من أمير مكة إلى محافظ رنية لتغيير «تسمية شارع»

أمير مكة يوجه شرطة المنطقة بالتحقيق في مقاطع «درة العروس» ومحاسبة المتسببين

أمير مكة يوجه شرطة المنطقة بالتحقيق في مقاطع «درة العروس» ومحاسبة المتسببين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة
تقارير وحوارات

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

المزيد
حليب الإبل الغذاء الرئيسي لأبناء الجزيرة العربية
تقارير وحوارات

حليب الإبل الغذاء الرئيسي لأبناء الجزيرة العربية

المزيد
إنفوجرافيك.. 8 نصائح تُجنِّبك الإصابة بأنفلونزا الطيور
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 8 نصائح تُجنِّبك الإصابة بأنفلونزا الطيور

المزيد
الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!
مقالات

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>