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هل يمكن اختراق الجوال وسرقة الصور والبيانات بمجرد اتصال؟

هل يمكن اختراق الجوال وسرقة الصور والبيانات بمجرد اتصال؟
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المختص التقني والخبير في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، حقيقة ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختراق الجوال عبر الاتصال الهاتفي.

وقال “الرحيلي” في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: إن “معلومة اختراق الجوال وسرقة الصور والبيانات بمجرد الاتصال فقط غير صحيحة؛ حتى الآن”.

وكانت رسالة تحمل عنوان “عاجل” تم تداولها على قروبات “واتسآب” مؤخراً بشكل كبير، منسوبة إلى خدمة العملاء بشركة الاتصالات السعودية، تحذر من استقبال اتصالات من مجموعة أرقام وأكواد لعدة بلدان، بزعم أنهم “هاكرز”.

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