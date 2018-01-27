فقدان عَبَّارة تنقل 50 شخصًا وسط المحيط الهادي

تواصل – وكالات:

استمرت السبت عمليات البحث عن عبّارة تحمل 50 شخصًا فقدت منذ أكثر من أسبوع قرب كيريباتي وهي دولة مكونة من مجموعة من الجزر المرجانية في وسط المحيط الهادي.

وأوضح مسؤولو عمليات الإنقاذ في نيوزيلندا الذين طلبت السلطات الفيجية مساعدتهم أنه تم إعلان عن فقدان العبّارة “ام في بوتيراوي” التي تقوم برحلات بين الجزر في وقت متأخر الجمعة.

وأبحرت العبّارة التي يبلغ طولها 17,5 متر في 18 يناير من جزيرة نونوتي باتجاه بيتيو تاراوا احدى جزر كيريباتي. وكان من المتوقع أن تستغرق الرحلة التي يبلغ طولها 260 كيلومتر مدة يومين.

وقال مركز تنسيق عمليات الإنقاذ النيوزيلندي “نعرف أن المركب خضع لإصلاحات قبل انطلاقه مما قد يكون أسهم في مشاكل إبحار المركب”.

وكلفت السلطات النيوزيلندية طائرة اوريون تابعة لقواتها الجوية لمسح الطريق الذي كان من المقرر أن تسلكه العبّارة.