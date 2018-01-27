توقعات «الأرصاد»: أمطار ورياح وتساقط ثلوج

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تستمر فرصة تكون السحب الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية، في حين لا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبال اللوز وعلقان) كذلك على الاطراف الشمالية للمملكة.

كما تتأثر الرؤية الافقية برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ويلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة على تلك المناطق.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج, بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج يصل الى مائج مساءً.