اختتام التصفيات الأولية بمناطق المملكة على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

تعميم النائب العام: هؤلاء السجناء والموقوفين سيتم اطلاق سراحهم

تعميم النائب العام: هؤلاء السجناء والموقوفين سيتم اطلاق سراحهم

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» ترشح 1493 مواطنة على الوظائف التعليمية

بالأسماء.. «الخدمة المدنية» ترشح 1493 مواطنة على الوظائف التعليمية

«الغذاء والدواء» تُحذِّر من كريم لتفتيح البشرة.. خطر على الصحة

«الغذاء والدواء» تُحذِّر من كريم لتفتيح البشرة.. خطر على الصحة

اختتام التصفيات الأولية بمناطق المملكة على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

اختتام التصفيات الأولية بمناطق المملكة على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن
0

تواصل – الرياض:

اختتمت جولة التصفيات الأولى على مستوى مناطق المملكة ومحافظاتها للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها العشرين، تمهيداً للمرحلة النهائية في مدينة الرياض خلال شهر جمادى الآخرة بإذن الله تعالى.

وفي هذا السياق وجَّه الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور: منصور بن محمد السميح شكره وتقديره للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في عموم المناطق والمحافظات نظير جهودهم المباركة في أعمال التصفيات الأولية للمسابقة، وما قدَّموه من برامج التهيئة والاستعداد لخوض غمار التصفيات النهائية للمسابقة في مدينة الرياض بمشيئة الله تعالى، معرباً عن ثنائه لرؤساء الجمعيات ومعلمي القرآن الكريم، وكل من أسهم في تحفيز الناشئة نحو القرآن الكريم، والتشجيع لحفظه وتلاوته وتدبره ومدارسته.

وقال السميح: إنَّ المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تهدف إلى تشجيع الأبناء والبنات لحفظ القرآن الكريم، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بينهم، الأمر الذي يعزز علاقة الأمة بربها، ويربط المجتمع بخالقه سبحانه وتعالى، وتبرز المسابقة بعض المشاريع المباركة التي تبذلها المملكة خدمة لكتاب الله تعالى.

وأضاف الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم: أن إجمالي الجوائز النقدية للمسابقة ، وفق التوزيع الآتي: الفرع الأول، الفائز الأول: مائة ألف ريال، الفائز الثاني: تسعون ألف ريال، الفائز الثالث: ثمانون ألف ريال، الفرع الثاني، الفائز الأول: سبعون ألف ريال، الفائز الثاني: ستون ألف ريال، الفائز الثالث: خمسون ألف ريال، الفرع الثالث، الفائز الأول: أربعون ألف ريال، الفائز الثاني: خمسة وثلاثون ألف ريال، الفائز الثالث: ثلاثون ألف ريال، الفرع الرابع، الفائز الأول: ثمانية وعشرون ألف ريال، الفائز الثاني: ستة وعشرون ألف ريال، الفائز الثالث: اثنان وعشرون ألف ريال، الفرع الخامس، الفائز الأول: عشرون ألف ريال، الفائز الثاني: ثمانية عشر ألف ريال، الفائز الثالث: ستة عشر ألف ريال، ومثلها أيضاً للبنات، والكثير من المكافآت النقدية والهدايا العينية القيمة للمشاركين والمشاركات.

واختتم السميح بقوله: إنَّ هذه الجائزة العريقة، وهي تكمل عشرين عاماً من التكريم لأهل القرآن، وتشجيع الناشئة للنهل من معين كتاب الله العظيم، والتمسك به، والتزود من تعاليمه الربانية، لتؤكد أصالة المملكة العربية السعودية، وتمسكها بحبل الله المتين، والسير على سنة خير المرسلين، وهذا دأب ولاة أمرها، سائلاً الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء، إزاء رعايته الكريمة، وعنايته الدائمة، ودعمه السخي لكل ما يخدم الإسلام، وينفع الأمة، ويصلح الناشئة، جعل الله ذلك في ميزان أعماله الصالحة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالأسماء.. اعتماد لجنة التحكيم النسائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

بالأسماء.. اعتماد لجنة التحكيم النسائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن

«تواصل» تنفرد بأسماء الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين في حفظ القرآن الكريم

«تواصل» تنفرد بأسماء الفائزين والفائزات بجائزة خادم الحرمين في حفظ القرآن الكريم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة
تقارير وحوارات

الوليد بن طلال من «الريتز»: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وأتلقى معاملة طيبة

المزيد
حليب الإبل الغذاء الرئيسي لأبناء الجزيرة العربية
تقارير وحوارات

حليب الإبل الغذاء الرئيسي لأبناء الجزيرة العربية

المزيد
إنفوجرافيك.. 8 نصائح تُجنِّبك الإصابة بأنفلونزا الطيور
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 8 نصائح تُجنِّبك الإصابة بأنفلونزا الطيور

المزيد
الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!
مقالات

الجمعيات التعاونية.. المارد في القمقم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>