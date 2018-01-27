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وداعاً للأبراج.. إيداع أول راتب بالميلادي مع بدل غلاء المعيشة غداً

وداعاً للأبراج.. إيداع أول راتب بالميلادي مع بدل غلاء المعيشة غداً
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تواصل – الرياض:

يترقب المواطنون غدا الأحد 28 يناير إيداع أول راتب لموظفي القطاع الحكومي بالأشهر الميلادية، مضافًا إليه بدل غلاء المعيشة، بعد أن انتهاء نظام صرف الرواتب بالأبراج الشمسية.

وكان أول راتب يتسلمه الموظفون بالأبراج هو راتب برج العقرب الذي وافق السابع والعشرين من أكتوبر من العام ٢٠١٦ والسادس والعشرين من المحرم، بينما آخر راتب هو راتب الجدي في الثامن من الشهر الماضي.

وبعد صدور الأوامر الملكية بتاريخ 6 يناير ودع الموظفون نظام صرف الرواتب بالأبراج التي كان يوافق يومها الخامس من كل شهر.

وتزامنًا مع تلك الأوامر صدر أمر من المقام السامي الكريم، يقضي بتوحيد مواعيد فواتير الخدمات والشركات التي تدير المرافق العامة؛ لتكون في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.

يذكر أن الرواتب كان يتم صرفها بنظام بالأبراج الشمسية لقرابة عام ونصف العام بقرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٥-١٢-١٤٣٨هـ القرار رقم ٥٥١.

 

 

 

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