مكة.. وفاة اثنين وإصابة 4 في تصادم مروع بطريق الهجرة

تواصل – مكة المكرمة:

توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون بإصابات مختلفة تراوحت ما بين المتوسطة والخطيرة، إثر وقوع حادث تصادم على طريق الهجرة، شمال كبري غران باتجاه مكة المكرمة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، ‘‘إن عمليات الهلال تلقت بلاغاً من عمليات أمن الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الهجرة‘‘.

وتابع أبوزيد، أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية للموقع بمتابعة القائد الميداني عبد الرحمن عصام الدين، وعند وصول أول فرقة، اتضح وجود حالتي وفاة واصابة خطيرة وثلاث اصابات متوسطة تم تقديم الخدمات الطبية لهم، ونقلهم لطوارئ مستشفى خليص العام ونقل الوفيات عن طريق النقل غير الإسعافي.