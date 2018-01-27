أحدهم عرض 40 مليون ريال مزيفة.. إحباط أكبر عملية نصب بين تجار العملات بالرياض (صور)

تواصل – الرياض:

تمكنت قوة مكلفة من شرطة منطقة الرياض المشاركة في حملة “وطن بلا مخالف”، من ضبط متورطين في عملية تعد من أكبر عمليات النصب والاحتيال بين عصابات العملة المزيفة، بينهم 3 مواطنين ويمني وإرتيري.

وقالت شرطة منطقة الرياض، ‘‘إن الأجهزة الأمنية خلال مشاركتها في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وملاحقة المخالفين وبينهم عصابات النصب والاحتيال، وردتها معلومات عن عملية نصب واحتيال نوعية بين عصابات المتاجرة بالعملات المزيفة، وأن أحدهم يعرض 40 مليون ريال لشراء دولارات مزيفة‘‘.

وأشارت الشرطة، إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان التقاء أفراد العصابات، وهو فلة بغرب الرياض، وعند مداهمتها وضبط المتورطين، ثم العثور بحوزتهم على 4 صناديق يدعى أن بها 40 مليون ريال سعودي، وعند تحريزها اكتشف أن بها قصاصات أوراق كرتونية مغطاة بأوراق من فئة 500 ريال، وغلفت بشكل مشابه للتغليف البنكي بغرض التمويه.

وجرى تحريز المبلغ الموجود في الكراتين المضبوطة، وبعد عده اكتشف أنها تحتوي على 12 ألف ريال فقط، وأوقف جميع المتورطين، وأبلغ فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإجراء اللازم.