«ترامب» يستجدي الشعب البريطاني خوفا من التظاهر ضده

تواصل – سامر محمد:

أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” عن استعداده للاعتذار عن إعادة تغريد فيديوهات مناهضة للمسلمين من قبل مجموعة يمينية متطرفة في بريطانيا على حسابه في “تويتر” قبل أشهر، في وقت يسعى فيه لتمهيد الطريق أمام زيارته لبريطانيا العام الجاري.

وأشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى أن “ترامب” كشف خلال مقابلة أجراها مع تلفزيون ITV البريطاني إلى أنه لم يكن يعلم شيئا عن مجموعة Britain First عندما قام بإعادة نشر تغريدات بها فيديوهات لنائبة رئيس تلك المجموعة العام الماضي، وهو الأمر الذي أثار غضب رئيسة وزراء بريطانيا “تريزا ماي” حينها.

وأضاف خلال حديثه مع المحاور، أنه إذا كان هؤلاء الأشخاص عنصريون فسأعتذر بالتأكيد إذا كنت تود أن أفعل ذلك.

ورأت الصحيفة أن عرض “ترامب” بتقديم الاعتذار، يأتي بعد إعلان الحكومة البريطانية عن إعدادها لخطط زيارة “ترامب” للمملكة المتحدة في النصف الثاني من العام الجاري، وهي الزيارة التي تأجلت بسبب التهديد باندلاع مظاهرات حاشدة ضده.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يتم الكشف عن موعد محدد لزيارة “ترامب”، نظرا لخوف الرئيس الأمريكي من الاستقبال العدائي له، وكان قد ألغى الشهر الماضي زيارة لافتتاح المقر الجديد للسفارة الأمريكية في لندن وذلك بسبب خوفه من المظاهرات.