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الاستخبارات العسكرية الهندية تعتقل مواطنين سعوديين بسبب جوال

الاستخبارات العسكرية الهندية تعتقل مواطنين سعوديين بسبب جوال
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تواصل- سامر محمد:

قالت وكالة “برس ترست أوف إنديا” الهندية: ‘‘إن الشرطة الهندية اعتقلت مواطنين سعوديين وهندي واحد لحملهم جوالا متصلا بالقمر الصناعي خلال الاحتفال بالعيد الوطني‘‘.

وأشارت إلى أن التهمة الموجهة إليهم هي التآمر للإضرار بالسلم المجتمعي، ويعتقد أن المواطنين السعوديين في الأربعينيات من العمر.

ولفتت إلى أن المعتقلين جرى اعتقالهم من غرفة فندقية صباح الجمعة بعد بلاغ وصل للشرطة، وتمت مصادرة الجوال منهم، وسيجري التحقيق معهم من قبل فريق مشترك من الاستخبارات العسكرية والشرطة، ولا يسمح القانون الهندي بحيازة جوال متصل بالقمر الصناعي بدون تصريح.

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