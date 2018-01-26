احذر.. رفع صوتك عند الغضب يهددك بالجلطة

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من المخطئ جِدّاً الاعتقاد بأن رفع الصوت والصراخ متنفس صِحِّيّ لتفريغ الغضب كما كان يعتقد؛ إذ حَذَّرَ اسْتشَاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر فِي تَغْرِيدات عِدَّة على حسابه الشخصي، من أن رفع الصوت أثناء الغضب يزيد من احتمالية إِصَابَة الشخص بالجلطة القلبية، وذلك على عكس مَا يظنه الكثيرون حول أن رفع الصوت أثناء الغضب يريح القلب.

وقال النمر: “مفهوم خاطئ، رفع الصوت أثناء الغضب يريح القلب، الصحيح أنه يزيد الانفعال شدة ويزيد من تأثير الغضب، على القلب برفع الضغط بصورة أكبر، رفع الصوت يزيد من تأثير الغضب على القلب برفع الضغط الشرياني، وزيادة العبء على الشرايين التاجية فيزيد احتمالية الجلطة».

ولفت أَيْضاً إِلَى أن الشخص البارد والهادئ يمكن أَيْضاً أن يصاب بالضغط.