«الهيئة العربية»: نووي المملكة ضرورة وليس ترفاً.. ويوفر 25% من الكهرباء

تواصل – الرِّيَاض:

أكد الدكتور سالم حامدي، رئيس الهَيْئَة العَرَبِيّة للطاقة الذرية: “أن المشروع النووي للمَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية ضرورة وليس ترفاً”.

وأَضَافَ، أن المَمْلَكَة تهدف إِلَى توليد 17.6 ألف جيجاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2032؛ أَي مَا يوازي 25% من معدلات الاستهلاك حَالِيّاً، وذلك عبر بناء 17 مفاعلاً؛ مِمَّا يَجْعَلُهُا واحدة من أكبر أقطاب صناعة الطاقة النووية فِي العالم.

وَتَابَعَ حامدي، وَفْقاً لـ”المَدِينَة”، أن المشروع النووي السعودي يهم الوطن العَرَبِيّ كله، مُشِيراً إِلَى أن الهَيْئَة العَرَبِيّة تتابع المشروع السعودي وعلى اسْتِعْدَاد للمشاركة فيه.