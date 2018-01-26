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«التقاعد»: لا يوجد أي برامج للإقراض.. وهذه مزايا برنامج «مساكن»

«التقاعد»: لا يوجد أي برامج للإقراض.. وهذه مزايا برنامج «مساكن»
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تواصل – الرِّيَاض:

أكدت المُؤَسَّسَة العَامَّة للتقاعد، أن برنامج مساكن الذي تموله يوفر خدمة إعادة التمويل بدفعات شَهْرية منخفضة وبهامش ربح ثابت لا يتغير.

وأشارت المُؤَسَّسَة، عبر موقعها الإِلِكْتُرُونِيّ، إِلَى عدم وجود أَيْ برامج للإِقْرَاض لديها، مُشِيرَةً إِلَى توزيع بدل الغلاء على المستفيدين بالتساوي.

يُذْكَرُ أَنَّ التقاعد دشنت مُؤخَّراً النسخة الجديدة من البرنامج والتي تَشْمَل عَدَداً من التحسينات والشروط الميسرة الجديدة لتمويل المساكن لكل الموظفين الحُكُومِيّين الحاليين والمتقاعدين العسكريين والمَدَنِيّين.

وأَوْضَحَت المُؤَسَّسَة، أن التحديث الجديد تضمن 10 مزايا نوعية من بينها تسجيل ملكية العقار باسم المستفيد وثبات نسبة الأقساط الشَهْرية طوال التمويل، والتي تصل إِلَى 30 عَاماً، والتمويل حتى سن 70 عاماً، وزيادة مبلغ التمويل عن طريق تعديل استقطاع الراتب بحيث يتناسب مع الراتب خلال فترة العمل والتقاعد.

وبالنسبة للموظفين، الذين أُحِيلَوا للتقاعد ويرغبون فِي الاستفادة من مزايا البرنامج، فيشترط ألا يقل دخلهم الشَهْري عن 4000 ريال، وألا تقل أعمارهم عن 20 عَاماً، وألا تزيد على 70 عَاماً عند سداد آخر قسط.

ولفتت المُؤَسَّسَة إِلَى عدم جواز الجمع بين راتب الوظيفة والمعاش التقاعدي، مشددةً على ضرورة تحديث الوكالة بعد كل 5 سنوات حتى يمكن الصرف بها، بِحَسَبِ “المَدِينَة”.

ولفتت إِلَى أن مكافأة نهاية الخِدْمَة تصرف من جهة العمل، مُشِيرَةً إِلَى أن مجموع مَا يتم صرفه من معاشات وبدل غلاء يبلغ 6 مِلْيَارَات ريال لـ800 ألف متقاعد مَدَنِيّ وعسكري.

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