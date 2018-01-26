مختصة تحذر من استخدام أدوية الربو دون استشارة

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حذر أطباء طب الأسرة، من تجاهل التعليمات الصحية الخاصة بتغيرات الطقس في المنطقة الشرقية، كحالات الغبار الذي بدأ موسمه في المنطقة.

وذكرت الدكتورة ندى عبدالرحمن البونيان استشارية طب الأسرة، والأكاديمية بمركز الدراسات العليا لطب الأسرة بصحة الشرقية، أن فصل الشتاء الجاف والبارد في فترة موسم العواصف الرملية المتتالية يحمل أمراضاً بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وقالت: “أكثر هذه الأمراض هي أمراض الحساسية التي قد تصيب العين أو الأنف، ولكن أشدها ضراوة هو مرض الربو الذي يثقل كاهل المصاب به وعائلته”، مشيرة إلى أن إحصائيات مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ذكرت أن معدل انتشار الربو عند البالغين 7.6 % وعند الأطفال 8.4 % وهي أكثر لدى الإناث 9.1 % منها لدى الذكور 6.5 %، مستدركة، هذه الأمراض يمكن التحكم فيها عن طريق التدابير اللادوائية والدوائية‘‘.

وأضافت “من أهم التدابير كما ذكرتها المبادرة السعودية للربو المبنية على البراهين العلمية (SINA Guidelines) هي التعاون مع طبيب الأسرة في المركز الصحي، الذي بدوره سوف يحدد نوع الربو ومستواه ومن ثم يضع خطة مناسبة لكل مريض على حدة، موضحة أنه ينصح لمرضى الربو بأخذ لقاح الإنفلونزا سنوياً في شهر سبتمبر أي في فصل الخريف، حيث أثبتت الدراسات أن أخذ هذا اللقاح يقلل من الإصابة بالفايروس المثير لمرض الربو”.