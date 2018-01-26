إسلام 9 فلبينيين بالطائف (صور)

تواصل – عبدالهادي السبيعي:
شهدت إحدى مقار الشِّرِكَات بمحافظة الطائف، وبالتعاون مع مكتب الدعوة بشمال المحافظة (مسرة)، ومكتب الحوية، ومكتب عشيرة مساء اليوم الْجُمُعَة إسلام تسعة رجال فلبينيين.
وبشراكة ثلاثية بين مكتب الدعوة بشمال الطائف (مسرة)، ومكتب الحوية، ومكتب عشيرة، تم مساء اليوم إِقَامَة برنامج تعريفي بالدين الإسلامي الحنيف بمشاركة دعاة المكاتب، وذلك بمقر إحدى الشِّرِكَات المنفذة لمشاريع الطائف الجديد؛ وَنَتَجَ عن هذا البرنامج إشهار تسعة رجال من الجالية الفلبينية الإسلام.
وتأتي مثل هذه البرامج لتثقيف الجاليات، وتعريفهم وترغيبهم بالدين الإسلامي.