إسلام 9 فلبينيين بالطائف (صور)

تواصل – عبدالهادي السبيعي:

شهدت إحدى مقار الشِّرِكَات بمحافظة الطائف، وبالتعاون مع مكتب الدعوة بشمال المحافظة (مسرة)، ومكتب الحوية، ومكتب عشيرة مساء اليوم الْجُمُعَة إسلام تسعة رجال فلبينيين.

و‏بشراكة ثلاثية بين مكتب الدعوة بشمال الطائف (مسرة)، ومكتب الحوية، ومكتب عشيرة، ‏تم مساء اليوم إِقَامَة برنامج تعريفي بالدين الإسلامي الحنيف بمشاركة دعاة المكاتب، وذلك بمقر إحدى الشِّرِكَات المنفذة لمشاريع الطائف الجديد؛ وَنَتَجَ عن هذا البرنامج إشهار تسعة رجال من الجالية الفلبينية الإسلام.

‏وتأتي مثل هذه البرامج لتثقيف الجاليات، وتعريفهم وترغيبهم بالدين الإسلامي.