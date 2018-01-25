أطباء: «السبانخ» تُذيب الكوليسترول

تواصل – وكالات:

أكد الأطباء استشاريو التغذية، أن للسبانخ فوائد عديدة وتناولها يقي من عدة أمراض، وعلى رأسها أمراض القلب، فهي تعمل على إذابة الكوليسترول في الدم.

وأوضح الأطباء، أن السبانخ تحتوي على المعادن كالحديد، والمنجنيز، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم والكالسيوم، وأن تناول كوب واحد من السبانخ يحتوي على سبع سعرات حرارية وجرام واحد من الكربوهيدرات.

وتحتوي السبانخ، على مضادات الأكسدة وهي ضمن المحتوى الغذائي فهي تقوم بحماية الجسم من الجذور الحرة المسببة لبعض الأمراض كالسرطان،و تعد مصدرًا جيدًا للفيتامينات، أ، وب2، وج، كما تحتوي على نسبة عالية من الألياف،و مركبات حيوية كيميائية مفيدة في السيطرة على الالتهابات.