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«أبل» تسمح لمستخدمي هواتف «آيفون» بوقف برامج تبطئ أجهزتهم

«أبل» تسمح لمستخدمي هواتف «آيفون» بوقف برامج تبطئ أجهزتهم
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تواصل – وكالات:

توفر شركة أبل لمستخدمي هواتف آيفون داخل التحديث الجديد القدرة علي معرفة المزيد من المعلومات عن بطارية أجهزتهم وصحتها، وهي الميزة التي كانت موجودة بالفعل علي أجهزة الكمبيوتر “ماك” التابعة للشركة، وقالت أبل ‘‘إن تحديث IOS الجديد سوف يظهر مدي صحة بطارية الهاتف ويوصي ما إذا كانت البطارية تحتاج إلي استبدال أم لا، كما أنها تتيح للمستخدمين إيقاف البرامج المثيرة للجدل التي تبطئ أداء الهاتف في بعض الحالات‘‘.

واعترفت أبل في ديسمبر الماضي أنها في بعض الأحيان تبطئ عمدًا هواتف آيفون القديمة التي تضم بطاريات ضعيفة، واعتذرت الشركة أكثر من مرة علي هذا الأمر، وخفضت أسعار استبدال البطارية في متاجرها من 79 دولارًا إلي 29 دولارًا للهواتف المتضررة، خاصة بعد أن قال المستخدمون ‘‘إن افتقار الشركة للشفافية بشأن هذه القضية دفع الناس لشراء هاتف جديد بدلاً من الحصول علي بطارية جديدة‘‘.

وقال “كايل وينز”، الرئيس التنفيذي لشركة iFixit، التي تنشر دليل إصلاح أجهزة آيفون وتبيع قطع الغيار، إن الشركة حققت أرباحًا هائلة من وراء هذا الأمر.

 

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