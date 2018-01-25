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«آل الشيخ»: لا نمانع لعب أندية المملكة في قطر بشرط

«آل الشيخ»: لا نمانع لعب أندية المملكة في قطر بشرط
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، أن مواقفه لا دخل لها بالسياسة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ‘‘لا مانع من أن تلعب الأندية السعودية في قطر، على خلفية الأنباء المتداولة عن اختيار الأندية السعودية أرضًا محايدة للعب مبارياتها المجدولة في قطر ضمن مباريات كأس آسيا”.

واشترط تركي آل الشيخ للعب أندية المملكة المباريات في قطر، ضمان سلامة لاعبينا للذهاب للدوحة وهذا غير مقلق، رغم حماقة الحمدين ليقينهم أن أي حماقة ستكون عواقبها وخيمة.

واختتم المستشار بالديوان الملكي تغريدته بقوله: “لا أجد ما يمنع من المشاركة في قطر، فالشعب القطري امتداد لنا وكلهم متابع وعاشق لرياضتنا ودولتنا وقادتنا”.

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