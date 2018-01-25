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فاجعة «الكدمي» تتكرر.. وفاة ٦ من أسرة واحدة في حادث بجازان

فاجعة «الكدمي» تتكرر.. وفاة ٦ من أسرة واحدة في حادث بجازان
أرشيفية
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر، بيشي الصرخي، ‘‘إِنَّ “غرفة العمليات تلقَّت مساء الخميس، عند الساعة 8:25 بَلَاغاً عن حادث تصادم سيارة تُقِلّ عائلة، وقلاب، على مدخل الصوارمة، الطريق الساحلي، الذي يربط مركز الحكامية بمحافظة السهي فِي جازان”.

وأَضَافَ أنّه “عَلَى الْفَوْرِ تم تَوْجِيه 4 فِرَق إِسْعَافية إِلَى موقع الحادث، تحت إشراف القائد الميداني، علي عبدالرحمن هتان، وعند وصول الفِرَق الإِسْعَافية، تبين وجود 11 حالة، منها 6 حالات وفاة و5 حالات إصابتهم حَرِجَة”.

وَتَابَعَ، تم تقديم الخِدْمَة الإِسْعَافية للمصابين ونقلهم عن طريق الفِرَق الإِسْعَافية إِلَى مُسْتَشْفَى أحد المسارحة العام لتلقي العلاج”.

يُذْكَرُ أَنَّ مِنْطَقَة جازان ودَّعت قبل أسبوع أسرة مواطن مكونة من 7 أشْخَاص فِي محافظة صبيا، فِي حادث مشابه لحادث اليوم الخميس، فِي مركز الكدمي.

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