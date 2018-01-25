قيادي بحزب يميني ألماني دعا لمنع الأذان يستقيل ويعتنق الإسلام

تواصل – وكالات:

فجر القيادي في حزب سياسي يميني متطرف بألمانيا، لوثر واغنر، مفاجأة كبرى في البلاد، الأربعاء، بإعلانه الاستقالة من منصبه واعتناق الإسلام، بعد سنوات أمضاها في صفوف الحزب الذي يعتبر أن الإسلام “لا ينتمي إلى ألمانيا” أساسا.

وذكر أندرياس كالبيتز، رئيس حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني في ولاية براندنبورغ، أن واغنر استقال من منصبه في اللجنة التنفيذية للحزب، في 11 يناير الماضي، معيدا قراره إلى “أسباب شخصية”.

وقال كالبيتز لشبكة CNN، ‘‘إنه لم يعلم بأن واغنر اعتنق الإسلام إلا بعد مكالمة هاتفية أجراها معه قبل أيام قليلة‘‘ مضيفاً “لقد فوجئت جداً.. كان نشطاً جداً في الجناح المسيحي للحزب.