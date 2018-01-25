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ضبط مطعم يقدم لحم «الخنزير» ضمن قائمة طعامه (فيديو)

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تواصل – وكالات:

ضبط الفريق التابع لقطاع الرقابة والتفتيش وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بالكويت، أثناء جولاته التفتيشية على المحال والشركات والمطاعم في محافظة حولي، أحد المطاعم يحتوي يبيع لحم خنزير في قوائم الأطعمة المقدمة للزبائن.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق أثناء جولاته التفتيشية، ضبط أحد المطاعم يضع من ضمن قائمة المأكولات المستخدم في المطعم وجبة لحم الخنزير، مما يعتبر مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها في وزارة التجارة، حيث يمنع بيع لحوم خنزير ومشتقاتها ولا يسمح بتداولها بدولة الكويت حسب القوانين، وفقا لصحيفة القبس.

وأفاد قطاع الرقابة والتفتيش أن الفريق صادر جميع اللحوم المستخدمة في المطعم، وقام بالتحريز على الكمية كلها، وأرسلت عينة منها إلى مختبر وزارة الصحة لمعرفة نوعية اللحم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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